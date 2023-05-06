"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hindistan'da iç hat uçuşunda yolcuyu akrep soktu

06 Mayıs 2023, Cumartesi 21:00
Press Trust India'nın haberine göre, Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.

Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

Daha önce de hamam böceği ve tahta kurusu vardı

Hint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.

Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem kaydedildi

    Şanlıurfa'da bir otomobil sulama kanalına düştü: 4 çocuğun cesedine ulaşıldı

    Uygulanan politika tarımı çökertti

    Milleti borca batırdılar

    Hatay'daki zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

    Seçimi kaybedeceklerini kabullendiler

    Beşiktaş, Antalya'dan da kayıpsız döndü

    İsrail tarafından öldürülen 5 Filistinli daha toprağa verildi

    Sudan'da gözler Suudi Arabistan'daki ilk müzakerelerde

    Yaptıkları hatalar haddi aştı

    Çiftçimize, toprağımıza sahip çıkılmalı

    1 milyon 404 bin seçmen yurt dışı ve gümrüklerde oy kullandı

    Ukrayna: Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

    Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı - Binlerce kişi tahliye edildi

    Akrabalarının yanına gelen depremzedelerin Almanya'da kalma süresi 3 ay daha uzatıldı

    Depremzedeler hâlâ yardıma muhtaç

    Türkiye'nin Sudan - Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı - Ordu ve HDK birbirini suçladı

    Şiddeti normalleştirmeye çalışıyorlar

    Türkiye iflas eden ülkeler kervanına katılabilir

    'Samimi bir Müslümanım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ne Haydar ağa, ne Haydo”
    Ahmet BATTAL

    Sanrı siyaseti ve sindar seçmen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve Halk partisi
    Adnan NACİR

    Seçim üzerine - 2
    Genel

    Milleti borca batırdılar
    Mehmet KARA

    İçinde mi, dışında mı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Birinci Avrupa”, bir de bizim şu “Avrupa Birliği” maceramız…
    Faruk ÇAKIR

    Demek ki bir problem var
    Misbah ERATİLLA

    Korkunun yüreğinde yeri yoktu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.