Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin ölüm daha

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 4 bin ölüm kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin kişi virüs nedeniyle ölürken 343 bin 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 46 bin 809’a, toplam can kaybı sayısı 262 bin 317'ye yükseldi. Ülkede 3 milyon 704 bin 893 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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