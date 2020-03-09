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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Hindistan’da Müslüman katliâmı kınandı

09 Mart 2020, Pazartesi 23:13
İran Yargı Erki Avukatlar Merkezi, Hindistan’da Müslümanlara uygulanan katliamı kınadıkları bildirisinde, bütün Hindistanlı vatandaşların hukuka uyması gerektiğini vurguladı.

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İran Yargı Erki Avukatlar Merkezi Pazartesi günü yayımladığı bildiride Hindistan yönetiminden uluslar arası insan haklarında yer alan adalet ve eşitlik gibi ilkelere uymak sureti ile bütün Hindistanlı vatandaşları haklarına saygı sorumluluğunu ve bu hakların başka dinî ve etnik gruplarca tanınması ve güvence altına alınması yönündeki yükümlülüğünü yerine getirmesini istedi. Parstoday’deki habere göre İran Yargı Erki Avukatlar Merkezi bildiride ayrıca diğer İslâm ülkeleri ve özellikle İslâm iş birliği teşkilâtı İİT’den Hindistanlı Müslümanların haklarını savunma yönündeki dinî ve insanî görevini yerine getirmeye ve bütün kapasitelerinden Hindistan yönetimini bu ülkede devam eden dinî çatışmaları durdurmaya zorlama yönünde yararlanmasını istedi.

En az 50 kişi öldü

Hindistan’da vatandaşlık yasası düzenlemesi 11 Aralık 2019’da onaylandı. Buna göre 2015 yılından önce Bangladeş, Afganistan ve Pakistan’dan Hindistan’a gelen sığınmacılar Hindistan vatandaşı olabilecek; ancak yasa Müslümanları kapsam dışı bırakıyor. Bu konu Hindistan genelinde geniş çaplı protesto eylemlerini tetikledi. Protestocular yapılan düzenleme Müslümanların hedef haline gelmesine yol açacağını ve haklarında ayrımcılık yapılacağını belirtiyor. Hindistan’da radikal hinduların Müslümanlara karşı uyguladığı vahşice şiddette şimdiye kadar en az 50 kişi öldü, 300 kişi de yaralandı.

İran üniversite dernekleri ve STK katliamı kınadı

İran sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrenci dernekleri, Hindistan’da Müslümanların öldürülmesini kınadı. İRNA’nın haberine göre, söz konusu dernekler ve STK, BM insan hakları yüksek komiseri Michelle Bachelet’e yazdıkları mektupta, Hindistan’da yeni vatandaşlık yasasında  Müslümanların  dışlanmasının kabul edilemez bir ayrımcılık olduğunu, ‘Müslümanlara yönelik katliâmı kınadı. Mektupta, Hindistan’da radikal Hinduların Hindistan güvenlik güçlerinin desteğinde savunmasız Müslümanları öldürmeleri ve onlara ait cami gibi mukaddes mekânlara saldırıların vahşice bir durum olduğunu bildirdi.

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