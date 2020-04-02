Hindistan'da Müslümanlar hedef tahtası haline getirildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dini bir etkinliğe katılan Müslümanlarda Kovid-19 tespit edilmesi ve ardından diğer bölgelere yayılması nedeniyle Müslümanlar adeta hedef tahtası haline getirildi.

Hindistan'da Müslüman bir cemaatin düzenlediği etkinliğe katılanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi ve virüsün başka eyaletlere yayılması, ülkede Müslümanlara yönelik nefret söylemlerine yol açtı.

Hint basınındaki haberlere göre, mart ayının başlarında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bıraktı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirdi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "coronajihad" etiketi altında Müslümanlara yönelik, "cahil", "Kovid-19 salgınının taşıyıcısı", "Hindistan'ı Müslümanlardan temizleyin" şeklinde ifadeler kullandı.

Bollywood aktörü Anupam Kher, devlet yanlısı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, etkinliğin bir suç olduğunu ve cemaate karşı sert bir eylemde bulunulması gerektiğini ifade etti.

Bazı kullanıcılar ise cemaatin etkinlik düzenlediği günlerde hükümetin ülkede acil bir durum ilan edilmesine gerek olmadığını duyurduğunu ve parlamentonun 24 Mart'a dek çalışmalarına devam ettiğini belirterek Müslümanlara yönelik ifadelere tepki gösterdi.

Delhi Azınlıklar Komisyonu (DMC) Başkanı Zafarul İslam Han, yaptığı açıklamada, cemaatin bu şekilde kalabalık bir etkinlik düzenlemesi sorumsuzca olsa da virüsün o dönemde ülkede zaten var olduğunu anımsattı.

Han, bu durumu yetkililerin başarısızlığı olarak gördüğünü ifade ederek Başbakan Narendra Modi hükümetinin 2014'te iktidara geldiğinden bu yana ülkedeki Müslümanlara yönelik nefret saldırılarının arttığına işaret etti.

Siyaset Bilimci Ajay Gudavarthy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki Müslüman karşıtı içeriklerin aşırı sağcı Hindu örgütler tarafından Müslümanları kötülemek için üretildiğini kaydetti.

Kovid-19 ile ilgili çok sayıda sorunun hala cevapsız olduğunu belirten Gudavarthy, Müslümanları virüsün taşıyıcısı olarak göstermenin "Hindistan'da basit, kolay ve kabul edilebilir" olduğunu ifade etti.