Hindistan’da sıcaklık rekoru

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde sıcaklığın 50 derece olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bunun mevsim normallerine göre son 10 yılın en yüksek değeri olduğu kaydedildi. Dünya genelinde aynı gün görülen en yüksek sıcaklık olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, ülkede geçen hafta etkili olan Amphan Kasırgası’nın havadaki nemi emerek sıcak hava dalgasına sebep olduğu ifade edildi. Başşehir Yeni Delhi’de ise termometreler 47 dereceyi gösterirken bazı eyaletlerde aşırı sıcaklar dolayısıyla sıvı tüketilmesi ve dışarı çıkılmaması tavsiye edildi. Sıcak hava dalgalarının etkili olduğu ülkede 10 milyonlarca insanın su sıkıntısı çektiği belirtiliyor. AA

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