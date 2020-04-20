Hindistan’da şimdi de korona ayrımcılığı

Hindistan’da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlara yönelik İslamofobik yaklaşım baş göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde çok sayıda Müslüman, hastane, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini belirtiyor.

Hindistan’da Mart ayında bir cemaatin düzenlediği etkinliğe katılanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tesbit edilmesi ve virüsün başka eyaletlere yayılması, ülke genelinde bazı hastanelerin Müslümanlara yönelik İslamofobik tutum takınmasına yol açtı. Hint basınındaki haberlere göre, Müslüman Rizvana Hatun, Carkhand Başbakanı Hemant Soren’e yazdığı mektupta, hamile olduğunu ve kanama şikayetiyle eyalette bulunan devlet hastanesi “MGM Hospital”a gittiğini ancak dinî kimliği sebebiyle tedavi edilmediğini belirtti. Mektubunda, hastaneye vardığında kanaması olmasına rağmen görevli personel tarafından “aşağılandığını” ve “Kovid-19’u yaymakla” suçlandığını kaydetti. Hatun, hastane personelince terlikle dövüldüğünü aktararak, “Kanımı yerlerden silmem istendi. Şok oldum ve derhal özel bir kliniğe gittim. Orada bana bebeğimi kaybettiğim söylendi.” ifadesini kullandı.

Müslümanlar virüs yaymakla suçlanıyor

Telegraph gazetesinin haberine göre, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları, Kovid-19’u ülkeye yaymakla suçluyor. Hükümet, ülkedeki Kovid-19 vak’a sayısının yüzde 30’unun Tebliğ Cemaati’nin Mart ayı başlarında düzenlediği dinî bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor. Telangana eyaletinde bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor. Ülke genelinde çok sayıda Müslüman kendilerine yönelik düşmanlığın arttığını, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini ifade ediyorlar. Müslüman liderler, Tebliğ Cemaati’ne yönelik soruşturma açılmasını doğru bulduklarını ancak bu bahane ile bütün Müslümanların hedef haline getirilmesine karşı olduklarını duyurdu. Ankara - Yeni Delhi - aa

***

Küresel salgın bir topluma mal edilemez

Hindistan’ın birçok ana akım medya kurumunun, Tebliğ Cemaati merkezini, başşehir Delhi’de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yaymakla suçlayarak topyekün bir saldırı başlatmasından kısa bir süre sonra, çoğunlukla orta gelirli gruplara ev sahipliği yapan güney Delhi’deki Refah Derneği (RWA), sebze satıcılarının ve benzeri işçilerin girişini yasakladı. Bütün ülke karantina altındayken, polis, son birkaç aydır vatandaşlık karşıtı yasa protestolarına katılan birçok genç aktiviste yönelik işlem başlattı. Birçok yüksek dereceli akademisyen tutuklandı. Geçen hafta, Yeni Delhi’de 22 yaşındaki bir Müslüman, salgını yaymakla suçlandıktan sonra linç edildi. Daha önce de Doğu Jharkhand eyaletinde başka bir genç Müslüman, bir grubun onu tükürmekle suçlamasından sonra ölümüne dövüldü. Küresel salgını bir topluma mal etme örnekleri Hindistan’ın farklı bölgelerinde sıkça görülüyor. Ankara - aa