"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hindistan’da şimdi de korona ayrımcılığı

20 Nisan 2020, Pazartesi 20:33
Hindistan’da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlara yönelik İslamofobik yaklaşım baş göstermeye devam ediyor. Ülke genelinde çok sayıda Müslüman, hastane, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini belirtiyor.

Hindistan’da Mart ayında bir cemaatin düzenlediği etkinliğe katılanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tesbit edilmesi ve virüsün başka eyaletlere yayılması, ülke genelinde bazı hastanelerin Müslümanlara yönelik İslamofobik tutum takınmasına yol açtı. Hint basınındaki haberlere göre, Müslüman Rizvana Hatun, Carkhand Başbakanı Hemant Soren’e yazdığı mektupta, hamile olduğunu ve kanama şikayetiyle eyalette bulunan devlet hastanesi “MGM Hospital”a gittiğini ancak dinî kimliği sebebiyle tedavi edilmediğini belirtti. Mektubunda, hastaneye vardığında kanaması olmasına rağmen görevli personel tarafından “aşağılandığını” ve “Kovid-19’u yaymakla” suçlandığını kaydetti. Hatun, hastane personelince terlikle dövüldüğünü aktararak, “Kanımı yerlerden silmem istendi. Şok oldum ve derhal özel bir kliniğe gittim. Orada bana bebeğimi kaybettiğim söylendi.” ifadesini kullandı.

Müslümanlar virüs yaymakla suçlanıyor

Telegraph gazetesinin haberine göre, iktidardaki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) üyeleri, Müslümanları, Kovid-19’u ülkeye yaymakla suçluyor. Hükümet, ülkedeki Kovid-19 vak’a sayısının yüzde 30’unun Tebliğ Cemaati’nin Mart ayı başlarında düzenlediği dinî bir toplantı ile bağlantılı olduğunu savunuyor. Telangana eyaletinde bazı hastanelerin, Müslümanların sağlık kurumuna girişini reddettiği belirtiliyor. Ülke genelinde çok sayıda Müslüman kendilerine yönelik düşmanlığın arttığını, eczane ve marketlere kabul edilmediklerini ifade ediyorlar. Müslüman liderler, Tebliğ Cemaati’ne yönelik soruşturma açılmasını doğru bulduklarını ancak bu bahane ile bütün Müslümanların hedef haline getirilmesine karşı olduklarını duyurdu. Ankara - Yeni Delhi - aa

***

Küresel salgın bir topluma mal edilemez

Hindistan’ın birçok ana akım medya kurumunun, Tebliğ Cemaati merkezini, başşehir Delhi’de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yaymakla suçlayarak topyekün bir saldırı başlatmasından kısa bir süre sonra, çoğunlukla orta gelirli gruplara ev sahipliği yapan güney Delhi’deki Refah Derneği (RWA), sebze satıcılarının ve benzeri işçilerin girişini yasakladı. Bütün ülke karantina altındayken, polis, son birkaç aydır vatandaşlık karşıtı yasa protestolarına katılan birçok genç aktiviste yönelik işlem başlattı. Birçok yüksek dereceli akademisyen tutuklandı. Geçen hafta, Yeni Delhi’de 22 yaşındaki bir Müslüman, salgını yaymakla suçlandıktan sonra linç edildi. Daha önce de Doğu Jharkhand eyaletinde başka bir genç Müslüman, bir grubun onu tükürmekle suçlamasından sonra ölümüne dövüldü. Küresel salgını bir topluma mal etme örnekleri Hindistan’ın farklı bölgelerinde sıkça görülüyor. Ankara - aa

Okunma Sayısı: 799
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

    Mesut Özil'den ramazan mesajı

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

    DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

    6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

    DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

    Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

    AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

    Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

    İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

    Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

    Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

    İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

    İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

    THY, özel uçuşunda ay-yıldızlı tamamlandı

    Bahreyn ve Tunus'ta da vakalar artıyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
    Genel

    Cezaevinde salgın yayılıyor
    Genel

    KHK’lıya bin liralık yardım da yok
    Genel

    30’lara döndük
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Abdurrahman AYDIN

    Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında TBMM
    Genel

    100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
    Genel

    MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.