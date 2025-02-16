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Hindistan'da tren istasyonunda izdiham çıktı: 18 kişi öldü

16 Şubat 2025, Pazar 16:59
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, yetkililer, dün başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yaşanan izdihamda ölenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, izdihamda ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 18'e çıktığını, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, Prayagraj'daki festivale gitmek üzere istasyona gelen yolcuların, kalabalık oluşturmamaları yönündeki uyarılara uymadığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından, izdiham nedeniyle ölenler için duyduğu üzüntüyü paylaştı.

AA

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