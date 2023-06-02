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Hindistan'da tren kazasında 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var!

02 Haziran 2023, Cuma 22:20
Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Hindustan Times’ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Coromandel Express’e ait yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

AP’ye göre, Demiryolu Bakanlığı Sözcüsü Amitabh Sharma, çarpışma sonrası trenlerden birinin 10 ila 12 vagonunun raydan çıktığını, karşı yönden gelen bir başka yolcu treninin de düşen vagonlara çarptığını belirtti.

İkisi yolcu 1’i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan yolcu trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 75 ambulans ve 500'den fazla polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

AA

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