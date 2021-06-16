Hindistan’da vak’a sayısı azalıyor

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da, vak’a sayıları günlük bazda azalmayı sürdürüyor.

Son 24 saatte 62 bin 224 yeni va’ka tesbit edilirken 2 bin 542 kişi vefat etti. Günlük vak’a sayısı 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Vak’a sayısı 4 Nisan’da 100 binin, 15 Nisan’da 200 binin, 21 Nisan’da 300 binin, 30 Nisan’da 400 binin üzerine çıkmıştı. Toplam vak’a sayısı 29 milyon 633 bin 105’e, ölü sayısı ise 379 bin 573’e çıktı. Hindistan’da son 24 saatte 107 bin 628 Kovid-19 hastası iyileşti. Salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. İyileşme oranı yüzde 95,80’e çıkarken 865 bin 432 hastanın tedavisi sürüyor.

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