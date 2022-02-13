Hindistan'daki başörtüsü yasağı Pakistan'da da protesto edildi

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilerin okullara başörtüsüyle gidemeyeceğine yönelik yasak, Pakistan’ın Karaçi şehrinde protesto edildi.

Hindistan’daki yasak

Hindistan - Karnataka'da tepki çeken skandal başörtüsü kararı

Hindistan'da başörtüsü yasağına maruz kalan öğrencilere bir destek de Bangladeş'ten

Başörtülü öğrenci Muskan Khan'dan saygısızlığa ve saldırıya tepki: Korkmuyorum Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan’ın Karnataka eyaletinde Müslüman öğrencilere yönelik başörtüsü yasağını protesto etmek için çok sayıda Pakistanlı öğrenci Karaçi'deki Basın Kulübü önünde toplandı. Hindistan karşıtı sloganlar atan ve bu ülkedeki Müslüman öğrencilerle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan göstericiler, ellerinde “başörtüsü hakkımız” yazılı pankartlar taşıdı. Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı. Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı. Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı. Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti. Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu. Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti. AA

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