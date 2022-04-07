"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hindistan'daki elektrik dağıtım merkezlerine Çinli korsanlardan saldırı girişimi

07 Nisan 2022, Perşembe 13:35
Hindistan basınındaki haberlere göre, ABD merkezli siber güvenlik şirketi Recorded Future'un yayımladığı raporda Çinli bilgisayar korsanlarının, son sekiz ay içinde Ladakh yakınlarındaki Hint elektrik dağıtım merkezlerine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Raporda, şebeke kontrolü ve elektrik dağıtımı için gerçek zamanlı operasyonlar yürütmekten sorumlu en az yedi Devlet Yük Sevkiyat Merkezi'ni (SLDC) hedef alan olası ağ saldırılarının gözlemlendiği ifade edilerek, bu saldırıların özellikle Hindistan'ın kuzeyinde Ladakh'taki tartışmalı Hindistan-Çin sınırına yakın SLDC'lere yoğunlaştığı kaydedildi.

Saldırıların Ağustos 2021-Mart 2022 döneminde gerçekleştiğine işaret edilen raporda, Çinli bilgisayar korsanlarının kritik altyapı sistemleriyle ilgili bilgi toplamayı amaçladıkları ifade edildi.

Recorded Future, raporu yayımlamadan önce bulgular hakkında Hindistan hükümetini bilgilendirdiklerini belirtti.

Enerji Bakanı RK Singh, "Çinli bilgisayar korsanları, Ladakh yakınlarındaki elektrik dağıtım merkezlerine yönelik iki girişimde bulundu, ancak başarılı olamadılar. Bu tür siber saldırılara karşı savunma sistemimizi güçlendirmiştik." açıklamasında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan'dan ''önemli bir adım" değerlendirmesi

    'Rus ordusu taktik değiştirdi'

    Macaristan 'ruble'ye geçişi kabul etti

    Galatasaray ve Dinamo Kiev Ukraynalı yetimler için karşılaşacak

    Kuleba'dan NATO'ya mesaj: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'

    AB'den üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

    Keyfilik 800. gününde

    ABD Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

    Boyçenko: Bir aydır abluka altındaki Mariupol'de 5 bin kişi öldü

    Ernail Kantar dualarla

    MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi

    Bu çiftçi ne yapsın?

    Mutfak tüpü yüzde 149 zamlandı

    Türkiye'de Kovid-19 salgınının son 24 saati

    Boşuna Bay Kriz demiyoruz

    Şeker fiyatında çifte standart

    'Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var'

    Millet perişan, bankalar kâr rekoru kırıyor

    Hani faize karşıydı?

    Yargıya müdahale eden kim?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cezaevlerinde herşey hukuka uygun,” öyle mi?!
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin kafası karıştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Duygulara da oruç tutturmalı
    Cevher İLHAN

    Siyasî tuzaklara karşı siyasî ferâset
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Medresetü’z-Zehrâ’nın temel atılışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahramanlar geçidi (1)
    Mikail YAPRAK

    Son şahitlere şahitliğimiz ve Kutlular Ağabey
    Cenk ÇALIK

    En güzel manevî perhiz: Oruç
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayatını davasına vakfeden kahraman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.