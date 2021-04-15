"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hindistan'daki günlük vaka sayısı 200 bini geçti

15 Nisan 2021, Perşembe 13:22
Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1038 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 173 bin 123'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 74 bin 564 oldu.

Bu, ülkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede en fazla vaka, 3 milyon 578 bin 160 ile Maharaştra, 1 milyon 189 bin 175 ile Kerala, 1 milyon 94 bin 912 ile Karnataka eyaletlerinde saptandı.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısının 12 milyon 429 bin 564’e ulaştığı ülkede, 1 milyon 471 bin 877 kişinin de tedavisi sürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke konumunda bulunuyor.

Hindistan, 2 Nisan'dan bu yana günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam ediyor.

Hindistan'da yapılan aşı sayısı 114 milyon dozu aştı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 114 milyon 493 bin 238 doz olduğunu duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" konumunda bulunuyor.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Hindistan'da virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Yeni dalgayı ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan yeni tiplerinin yayılmasının son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlar tarafından endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edildi.

Pencap eyaleti yetkilileri 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan da 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulundu. Bakan Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kadir sahinoglu

    15.4.2021 16:08:54

    S.A. sayi olarak 200,000 büyük gibi görünüyor fakat Nufusa göre bakinca % gayet az bir sayi… onlarin nufusu 1,200,000.000 Biz 85 Milyon vaka sayisi 63.000 korkunc bir rakam...hic tahmin etmezdim Italya ve ISpanyanin durumuna düsecegimizi…. onlarin ekonomik olarak yardim aliyorlar AB.. ya biz...bize kimse alin bu 30 Milyar Dolari saglik sisteminde kullanin diyemez…. tamda bunun icin vatandasin cok dikkat etmesi gerekirdi..ama bildigimiz bir sey var oda Türk milletinin inatci oldugu...söyleninin tersini yaptigi….ve bunu marifet olarak algilamasi...tehlike tamda burada...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Fransa’dan Pakistan’daki vatandaşlarına çağrı

DSÖ Avrupa Direktörü: Bölgemizde durum ciddi

Bağdat'ta patlama

Fransa'da 'ayrılıkçı' yasanın kapsamı genişliyor: 'Bu ülkede bunu yaşayabileceğimi inanmazdım"

Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: 10 güvenlik görevlisi öldü

İstanbul'daki hava kirliliği azaldı

Ölümle tehdit edilen Gazeteci Lazzouni, Fransa'daki gelişmeleri değerlendirdi?

'65 yaş üstündekilerin dörtte birinin aşı olmaması risk'

'Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti'

Türkiye genelinde 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim' uygulanacak

Rusya: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor

İsrail’in ezan hazımsızlığına tepki

İhaleler AKP’li şirketlere

Aşı reddi değil, aşı tereddüdü var

Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Kızılay Şehit oldu

Ghebreyesus: Salgında hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var

'En az bir füze Erbil Uluslararası Havalimanını hedef aldı'

"Bugün Afganistan'daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik"

ABD'nin Afganistan'dan 'tamamen geri çekilme' takvimi belli oldu

En Çok Okunanlar

Genel

Yeni Asya'ya 440 gündür ilan verilmiyor
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İstihbarat vesayeti demokrasiyle kırılır
Ahmet BATTAL

Tuzağı kuran kim?
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Mikail YAPRAK

“Meğer biz dâvayı değil, kendimizi zirveye çıkartmışız”
Genel

Nurdan Katreler
Genel

İhaleler AKP’li şirketlere
Faruk ÇAKIR

BM’den güzel teklif
Süleyman KÖSMENE

Mehmet Kutlular’ın aziz hatırasına - 2

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.