Hindistan'ın 54 binden fazla kişi tahliye edildi

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 54 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Bengal Körfezi'nde meydana gelen tropikal fırtına, Hindistan kıyılarını esir aldı. Andhra Pradeş'in afet yönetiminden sorumlu yetkilisi Kanna Babu, yağışların şiddetli olduğu bölgelerde 54 binin üzerinde kişinin hükümetin kurduğu yardım kamplarına tahliye edildiğini belirtti. Kötü hava koşulları nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verilirken tren seferleri de iptal edildi. Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, fırtınanın yarından itibaren etkisini kaybederek Odisha eyaletine doğru ilerleyeceği aktarıldı. AA

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