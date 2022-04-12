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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

'Hindistan'ın Rusya'dan petrol alması yaptırımların ihlali değil'

12 Nisan 2022, Salı 01:59
Beyaz Saray, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithal etmesinin, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya getirdiği yaptırımların ihlali olmadığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bugün çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, burada Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alımının da gündeme geldiğini aktardı.

Hindistan'ın ABD'den petrol ithalatının Rusya'dan daha çok olduğuna işaret eden Psaki, Hindistan'ın petrol satın almasının Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmesi anlamına gelmediğini kaydetti.

Psaki, "Başkan Biden yine de Rusya'dan petrol alımını artırmanın Hindistan'ın çıkarına olmayacağını dile getirdi." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımına ilişkin "ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine ise Psaki, bu konuda henüz bir karar vermediklerini belirtti.

Beyaz Saray mart ayı enflasyonunun "olağanüstü yüksek" gelmesini bekliyor

ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları da yanıtlayan Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Psaki, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini "Putin'in fiyat artışı" olarak tanımlayarak, mart enflasyonunun yüksek gelmesinin nedeninin "Putin'in fiyat artışları" olduğunu ifade etti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerine işaret eden Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Psaki, fiyat artışlarının Ukrayna'ya yönelik saldırı boyunca olacağını belirterek, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın mart ayına ait enflasyon verisinde etkili olacağını anlattı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Ülkede yarın açıklanacak mart enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

AA

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