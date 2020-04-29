“Hindistan kara listeye alınsın”

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF), Dışişleri Bakanlığı’na, “ibadet hürriyeti karnesi kötü olan Hindistan’ı kara listeye alma” çağrısında bulundu.

Hint Müslümanlar için buruk Ramazan... Hindistan'da Müslümanlar hedef tahtası haline getirildi Komisyon, “2020 Dini Özgürlükler” raporunu açıkladı. USCIRF, rapor çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’na, Hindistan’ın, “ibadet hürriyetini koruma konusunda son derece zayıf kalan ülkeler listesi”ne alınması çağrısı yaptı. Raporda, Hindistan’da Müslümanlar arasında endişe oluşturan, ayrımcı yeni vatandaşlık yasasına da işaret edildi. Nijerya, Rusya, Suriye ve Vietnam’ın da Hindistan gibi “en korkunç dinî hürriyet ihlâllerini işleyen ülkelerin yer aldığı liste”ye eklenmesi teklifinde bulunan komisyon, Sudan ve Özbekistan’ın ise attıkları olumlu adımlar dolayısıyla söz konusu listeden çıkarılmasını teklif etti. Bu listede, Çin, Suudi Arabistan, Kuzey Kore ve İran da yer alıyor. Dinî hürriyet karnesi son derece kötü olan ülkeler, bu listeye alınmaları durumunda bazı yaptırımlarla da karşı karşıya kalabiliyor. AA

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