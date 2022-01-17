Hindistan Karnataka'da başörtülü öğrenciler derslere giremiyor!

Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyaletinde devlet okulunda, bir grup Müslüman öğrencinin haftalardır derslere başörtüsüyle girmesine izin verilmediği bildirildi.

Independent’te yer alan habere göre, Udupi’deki kadınların gittiği okulun 4 öğrencisi, sınıfta başörtüsü takmalarına izin verilmediği gerekçesiyle ay başından bu yana sınıflarının dışında kamp kuruyor. Hindistan haber ajansı Press Trust’a konuşan Okul Müdürü Rudra Gowda, okulun kurallarına atıfta bulunarak, öğrencilerin okul binasında başörtüsü takmalarına izin verildiğini, ancak sınıfların içinde yasaklandığını söyledi. Okul yetkililerinden Yashpal Suvarna ise öğrencilerin okul kurallarına uymak isterlerse derslere katılabileceğini belirterek, “Kurallara uymak istemiyorlarsa eğitim almak için başka bir okul bulabilirler.” dedi. Müslümanlar 1,3 milyarlık Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturuyor. AA

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