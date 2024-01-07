Hıristiyanlar da göç ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Issa Thaljieh, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının Filistin’deki Hristiyanların göç etmesine neden olduğunu söyledi.

Thaljieh, İsa Mesih’in sevgi ve barış mesajının dünyaya Beytüllahim’den gönderildiğini ancak bugün kendi topraklarında barışın olmadığını ifade etti. Halihazırda durumun çok zor olduğunu, çocuklara yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini, insanların öldürüldüğünü, aç, susuz, barınaksız yaşamaya çalıştığını aktaran Thaljieh, tüm bunların ise sebepsiz gerçekleştiğini belirtti. AA

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