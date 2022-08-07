Hiroşima’nın 77. yılı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların yalnızca ölüm ve yıkımı garantilediğini bildirdi.

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nın Pasifik muharebelerinde Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 77’inci yılında şehirdeki Barış Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. BM Genel Sekreteri Guterres, törende yaptığı konuşmada, nükleer silahların saçmalık olduğunu, güvenliği değil yalnızca ölüm ve yıkımı garantilediğini söyledi. Nükleer bombalarla ilişkilendirilen patlama sonrasındaki mantar bulutuna atıfta bulunan Guterres, “3 çeyrek asır sonra, 1945’de şehrin üzerinde büyüyen mantar bulutundan ne öğrendiğimizi sormamız lazım.” dedi. AA

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