Hizbullah: Savaşta yeni bir aşamaya geçtik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür’ün İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda öldürülmesiyle ilgili “Hangi kırmızı çizgiyi geçtiğinizi bilmiyorsunuz” dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, salı günü Beyrut yakınlarında İsrail’in düzenlediği hava saldırısında ölen örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür için düzenlenen cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, Beyrut’a yönelik İsrail saldırısıyla ilgili “Yeni bir aşamaya girdik” dedi. Nasrallah, İsrail’e hitaben “Geçtiğiniz kırmızı çizgilerin farkında değilsiniz” ifadelerini kullandı. İsrail’in salı günü Beyrut’un güneyine yönelik saldırısında öldürülen Hizbullah’ın kıdemli askeri komutanı Fuad Şükür’ün cenazesi, Beyrut’un güney banliyölerindeki oditoryuma taşındı. Cenaze töreni için toplanan kalabalığın “İsrail’e ölüm”, “Senin için buradayız, Nasrallah” sloganları attığı duyuldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, konuşmasına Şükür’ün ölümünden birkaç saat sonra Tahran’da suikasta uğrayan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’yi anarak başladı. AA

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