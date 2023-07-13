Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlik daha da tırmandı

Lübnan'ın güney sınırında İsrail ve Hizbullah Hareketi arasında son aylarda yaşanan gerginlik, Tel Aviv yönetiminin Gacar köyünü tamamen işgal etmesiyle daha da tırmandı.

UNIFIL: İsrail ve Lübnan sınırındaki durum çok tehlikeli

İsrail ve Hizbullah tarafında ölümlere yol açan 12 Temmuz 2006'daki çatışmalardan 17 yıl sonra Lübnan-İsrail sınır hattında tansiyon yine yüksek. Sınır bölgesinde askeri gerginlik nisan ayında Lübnan topraklarından İsrail'e doğru 30 roketin fırlatılmasıyla yeniden başladı ve her geçen gün tırmanmaya devam ediyor.

Taraflar arasındaki son gerginlik ise İsrail'in sınırda bir kısmı Lübnan'a ait olan Gacar köyünün tamamını işgal ederek Lübnan'dan girişlere kapatmasından kaynaklanıyor.

İsrail'in işgal ettiği Gacar köyü

İsrail, 1967'de Suriye ile girdiği 6 Gün Savaşı'nın ardından Golan Tepeleri ve yamacında yer alan bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünü işgal etti. İsrail 1981'de de köyü tek taraflı şekilde ilhak ederek köy sakinlerine vatandaşlık verdi.

Lübnan'ın güney bölgesini 1982'de işgal eden İsrail, 2000'de Lübnan'dan çekildi. İsrail ordusu bu sırada Gacar köyünün kuzey kısmından da çekildi ve sadece köyün güney bölgesini elinde tuttu.

Ancak İsrail, 6 yıl sonra Hizbullah ile başlayan çatışmaların ardından yeniden köyün kuzey bölgesini ele geçirdi. İsrail hükümeti Kasım 2010'da, köyün kuzey bölgesinden çekilme kararı aldı ancak İsrail ordusunun fiili işgali devam etti.

Gacar köyü, 22 yıl boyunca askeri bölge olarak kaldı. Giriş-çıkışlara özel izinlerle müsaade edildi. İsrail, Kasım 2022'de köyü İsrailli turistlerin girişine açtı.

Açık kaynaklara göre Gacar köyünde çoğu Alevi yaklaşık 2 bin kişi ikamet ediyor.

Lübnan'da İsrail'i BM'ye şikayet etti

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi de 7 Temmuz'da, İsrail'in sınırdaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına tel örgü ve duvar ördüğünü belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yineledi. Ardından, Lübnan hükümeti, 11 Temmuz'da, İsrail'i köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle BM'ye şikayet etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de İsrail'in son dönemde sınır üzerinde 18 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

Lübnan: Gacar'dan çekilin biz de çadırları kaldıralım

Bu gelişmelerden önce Hizbullah, haziran başında sınıra yakın Kefar Şuba ve Şebaa Çiftlikleri bölgesinde 2 çadır kurmuştu.

Kefar Şuba Lübnan topraklarında yer alırken Şebaa Çiftlikleri 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. Ancak Lübnan bu bölgenin de kendine ait olduğunu vurguluyor.

Hizbullah'a göre de İsrail ile problemin nedeni Şebaa'da yer alan çadırdan kaynaklanıyor.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan'ın günlük gazetelerinden "Al-Akhbar" 4 Temmuz'da yayımladığı haberde, İsrail'in ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği üzerinden Hizbullah'ın çadırlarına ilişkin Lübnan hükümetine bir mesaj gönderdiğini kaydetmişti.

Haberde, İsrail'in çadırlar nedeniyle Lübnan ile askeri çatışmaya girmek istemediği aktarılmıştı.

İsrail sınırda görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üzerinden de Lübnan hükümetine "çadırlara" ilişkin talebini iletmişti.

Buna karşılık Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "(UNIFIL), İsrail'in sınırdaki çadırın kaldırılmasına ilişkin talebini bizlere iletti. Biz de buna karşılık onlardan Lübnan'ın bir parçası kabul edilen Gacar köyünden çekilmeleri gerektiği yanıtını verdik." demişti.

Hizbullah: İsrail 1 yıldır köyün işgali için hazırlık yapıyordu

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan ve İsrail medyasında öne çıkan "Hizbullah'ın sınıra koyduğu çadırlara karşılık İsrail'in de Gacar köyünü tamamen işgal ettiği" ifadelerine açıklık getirdi.

Nasrallah, 12 Temmuz'da sınır üzerinde meydana gelen gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 yıldır düşman (İsrail) bu bölgenin etrafına tel örgü çekmek için hazırlık çalışmaları yapıyordu. Ve tüm uluslararası toplum da sessiz kaldı. Bunların hepsi (Hizbullah'ın) çadırlarından önce meydana geldi. Çadırlar bölgeye geldiği zaman İsrail zaten tüm çalışmalarını tamamlamıştı." dedi.

Lübnan denizden sonra kara sınırını da belirlemek istiyor

Nasrallah'a göre Lübnan ve İsrail arasındaki kara sınırı belli ve yeniden çizilmesine gerek yok.

Hizbullah lideri sorunun İsrail'in Lübnan'a ait bazı bölgeleri işgal etmesi ve o bölgelerden çekilmemesinden kaynaklandığını söylüyor.

Lübnan Başbakanı Mikati ise 11 Temmuz'da Beyrut merkezli Nida el Vatan gazetesine verdiği demeçte, UNIFIL denetimindeki Mavi Hat olarak tabir edilen İsrail ile kara sınırının çizilmesi için hazır olduklarını ve bunu BM'ye ilettiklerini söylemişti.

Lübnan ve İsrail arasında UNIFIL denetiminde 120 kilometrelik sınır hattı bulunuyor.

İki ülke, tartışmalı deniz sınırının çizilmesi konusunda Ekim 2022'de anlaşmaya varmıştı.