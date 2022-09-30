'Hızlandırılmış prosedürle NATO üyeliğine başvuracağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

Zelenskiy: Rusya, getirdiği felakete kendisini ilhak edecek Zelenskiy, "Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek." dedi. AA

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