Hollanda bugün sandık başına gidiyor

Hollanda’da bugün başlayacak genel seçimlerde, 13 milyon seçmen, kurulacak 10 bin sandıkta meclisin 150 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle salgının yayılma riskini azaltmak için normal şartlarda bir günde yapılan seçim, bu yıl 15-17 Mart’ta gerçekleşecek. Böylece seçim sandıklarında oluşacak kalabalık önlenecek ve 70 yaş üstü seçmen de posta yoluyla oy kullanabilecek. Yaklaşık 17,5 milyonluk nüfusa sahip Hollanda’da 13 milyon seçmen, meclisin 150 yeni üyesini belirlemek üzere oy verecek. İlk 2 gün kısıtlı sayıda açılacak sandıkların tamamı 17 Mart’ta açılmış olacak. Hollandalılar, 12 eyalette kurulacak 10 bin sandıkta, ülke dışında yaşayan vatandaşlar da mektup yöntemiyle oylarını verebilecek. Bir seçmen en fazla 3 kişi adına vekâleten oy kullanma hakkına sahip olacak. AA

Okunma Sayısı: 89

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.