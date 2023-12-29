Hollanda’da çocuklar Filistin için yürüdü: UCM, işini yap!

Hollanda’nın idari başkenti Lahey kentinde çocuklar ve aileleri, Filistin’e destek ve Gazze’de işlenen suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) binasına yürüdü.

Euro-Med, İsrail'in infazlarını UCM'ye gönderdi

Euro-Med: İsrail, Gazze'de yaşlıları da infaz ediyor Lahey tren istasyonunda toplanan göstericiler, “Çocuk Yürüyüşü” adını verdikleri etkinlik boyunca sık sık “UCM işini yap”, “Özgür Filistin”, “Nehirden denize özgür Filistin” ve “Şimdi ateşkes” sloganları attı. Göstericiler ellerinde “Öldürülen 9 bin Filistinli çocuk için adalet”, “Özgür Filistin”, “Çocukları öldürmeyi durdurun”, “Soykırımı durdurun”, “Filistinli çocukları koruyun” yazılı dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı. Gösteriyi organize edenlerden Endülüs Vakfı Başkanı Bilal Riani Gazze’de yaşananların savaş değil soykırım olduğunu söyledi. Riani, “UCM işini yapmalı, soykırımı soruşturmalı. Ukrayna davasında sürekli konuşanlar, Filistin’e gelince susuyor.” dedi. AA

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