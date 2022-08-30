Hollanda’da grevler bitmedi

Hollanda Devlet Demir Yolları çalışanlarının greve gitmesi, ulaşımı ve gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ve farklı sendikaların çağrısıyla geçen hafta çarşamba günü ülkenin kuzey bölgesinde, cuma günü Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirlerin bulunduğu batı bölgesinde ve önceki gün başkent Amsterdam’ın bulunduğu kuzey-batı bölgesinde yapılan 24 saatlik grevin ardından dün de ülkenin ortasında bulunan kentlerde 24 saatlik greve gidildi.

Hollanda Devlet Demir Yolları (NS) çalışanlarının grevi, tren istasyonlarının merkez kenti Utrecht’te olması dolayısıyla ülke genelindeki tüm seferleri, ulaşımı ve yolcuları etkiliyor.