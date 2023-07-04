Hollanda’da ilaç tedarik sıkıntısı artacak

Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP), 2023 sonunda ülkede ilaç tedarik sıkıntısının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP) yapılan yazılı açıklamada, 2023’ün ilk 6 ayında farklı ilaç türlerinde 1179 kez “tedarik sıkıntısı” yaşanması sebebiyle yıl sonunda bu rakamın rekor seviyeye ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyenin görülebileceği belirtildi. SIKINTI ALARM VERİYOR Açıklamada, 2022’de yıl boyunca farklı ilaç türlerinde 1514 kez “tedarik sıkıntısı” yaşanırken, bu yılın henüz ilk 6 ayında bu rakamın 1179’a ulaşmasının “alarm verici” olduğu ifade edildi. İlaç sıkıntısının üretim, dağıtım ve kalite kaynaklı olduğu aktarılan açıklamada, çok sayıda kişiyi etkilemesi ve muadil ilaçlara yönelmenin hastalar için zor olması sebebiyle bu durumun ciddi bir etki bırakacağı vurgulandı.

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