"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Hollanda'daki ilaç tedarik sıkıntısı da arttı

16 Ocak 2023, Pazartesi 09:00
Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP), 2022'de ilaç tedarik sıkıntısının bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını bildirdi.

KNMP'den yapılan yazılı açıklamada, 2022'de yıl boyunca farklı ilaç türlerinde 1514 kez “tedarik sıkıntısı” yaşandığı ve bunun 2021'e göre yüzde 50 artış anlamına geldiği bildirildi.

Ülkede bir ilaçta "tedarik sıkıntısı" olduğunu belirtmek için en az 14 gün raflarda bulunamaması gerekiyor. Tedarik sıkıntısının 2022 genelinde ortalama 91 gün sürdüğü belirtilen açıklamada, yıl boyunca problemin yüzde 32 üretim eksikliği, yüzde 33 dağıtımın aksaması, yüzde 14 kalitenin yetersizliği ve yüzde 12 arzın artmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, en çok aranan ilaçların merkezi sinir sistemini uyaran metilfenidat haplar, ürik asit düzenleyici benzbromaron tabletler, oksitosin içeren şuruplar, epilepsi tedavisinde kullanılan clobazam etken maddeli haplar ve göz damlaları olduğu bilgisine yer verilerek, ilaç tedarikindeki sıkıntıların genellikle üreticilerden kaynaklandığı aktarıldı.

"Hollanda, ilaç tedarikinde Çin, Hindistan gibi uzaktaki Asya ülkelerine bağımlı durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KNMP Başkanı Aris Prins, "Hükümet, yeni yıldan itibaren ilaç toptancılarından ekstra stok yapmalarını istiyor. Bu, çok gerekli çünkü hastalar, eczacılar ve diğer sağlık çalışanları, her gün ciddi sayıda sıkıntıyla karşılaşıyor." ifadesini kullandı.

İlaç tedarikindeki sıkıntıların, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artmasını "alarm verici" olarak nitelendiren Prins, ülkedeki yaklaşık 2 bin eczacının mesailerinin neredeyse yarısını ilaç tedariki, muadil ilaç bulma veya benzer etken maddelerden ilaç yapmaya çalışarak geçirdiğine dikkati çekti.

Prins, "Hollanda, ilaç tedarikinde Çin, Hindistan gibi uzaktaki Asya ülkelerine bağımlı durumda." bilgisini paylaşarak, bu durumun Hollanda’yı savunmasız hale getirdiğini vurguladı.

Sağlık ve Gençlik Bakım Müfettişliğinden (IGJ) yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle ilaç tedarikçileri ve toptancılarının yeterli ilaç stokuna sahip olup olmadığına ilişkin IGJ'nin inceleme yapacağı bildirilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda'daki ilaç tedarik sıkıntısı da arttı

    Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında ölen sivil sayısı 30'a yükseldi

    Demokrasi için demokrat medya şart

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez

    Son Şahit Hüseyin Kileci dualarla

    Acil servisler doldu taştı

    En yüksek enflasyon Türkiye'de görüldü

    Yatırım, istihdam ve üretim arttı

    İstanbul’un Manevi Fatihi panelle anıldı

    'OHAL Komisyonu yargılanacak'

    Patronlara teşvik yağdı

    Faizin adı gecikme zammı oldu

    EYT “çıktı,” ama bir türlü gelemiyor

    İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz

    Çifçi kış ortasında sulama yapıyor

    Gaziantep galibiyeti Fenerbahçe'ye moral oldu

    Camiye saldırıya büyük tepki

    ABD'nin güneyindeki fırtınalarda 9 kişi öldü, binlerce kişi elektriksiz kaldı

    Amasra'da patlamaya ilişkin fezleke hazırlandı: 4 yöneticiye 1080'er yıl hapis cezası istendi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hekimoğlu İsmail
    Genel

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez
    İlimdar Kaya

    Son olaylar Cumhur İttifakını sarstı
    Orhan Ali YILMAZ

    Türkiye’de “memur” olmak...
    Süleyman KÖSMENE

    Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Parti meftunu ile sohbet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Esâret arkadaşı Bediüzzaman’ı anlatıyor
    Mehmet KARA

    Hazine yardımı ve israf
    Yeni Asya'dan Size

    E-gazeteye abone olmak çok kolay

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.