"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Hollanda, İngiltere'ye uçuşları yasakladı

20 Aralık 2020, Pazar 12:43
Hollanda, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeye uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşların yasaklandığı belirtildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) tavsiyesi üzerine alınan kararın, 1 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer AB ülkeleri ile Hollanda, virüsün yeni türünün İngiltere'den getirilmesi riskini azaltmak için alınacak önlemlerin kapsamını görüşecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü" ile benzer özellikler gösteren bir vakanın, aralıkta ülkede görüldüğü belirtildi.

"Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısı

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği, kara ve deniz yoluyla yapılan seyahatlerle ilgili ek kısıtlamaların düşünüldüğü kaydedildi.

Hollanda hükümeti, yurt dışına seyahat etmenin Kovid-19'un yayılmasına neden olacağını bir kez daha vurgulayarak "Kesinlikle gerekli olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Yasak, dün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanının ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından geldi.

AA

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Mangala' UNESCO listesine kaydedildi

    CHP Kovid-19 Danışma Kurulu'ndan 'aşı' açıklaması

    Hollanda, İngiltere'ye uçuşları yasakladı

    'Biden, sözlerini tutarsa Filistin ile ABD ilişkileri normalleşir'

    Fransa da Macron'dan memnun değil

    Netanyahu protestoları 26. haftasında: 'Suç Başbakanı, Evine Git'

    Van'da deprem

    AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

    'Demokrasi, krizden çıkartır'

    Direndiği AYM’ye üye yapılacak

    Başbakan ve milletvekili maaşlarına üç yıl zam yok

    Verginin % 9’unu zenginden, % 63’ünü yoksuldan

    Uzmanlar: Tam kapanma şart

    Uygurların zorla ürettiği maskeler Avrupa'da satılıyor

    'Cumhur’u psikologlar incelemeli'

    10 mülteciden 9’u aşırı yoksulluk içinde

    'Destek, başka ülke çiftçilerine veriliyor'

    Vak’alar azalıyor

    Türkiye'de 22 bin 195 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Ege Denizi'nde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret ve tesanüd
    Ahmet BATTAL

    Madagaskar’dan mektup var
    Cevat Çakır

    Dehri Yahya Alkın Hoca
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyaset, böyle bir tarafgirlik görmedi
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık uyanırsa zulüm biter
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Şükrü bırakma
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Nurettin Topçu
    Risale-i Nur'dan

    Resul-i Ekrem’in bir mu’cizesi de Kur’ân’dır
    Mehmet KARA

    CHS’nin üçüncü bütçesinin ardından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.