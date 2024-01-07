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Hollandalı annelerden dünyaya Gazze çağrısı: 'Filistin'in Batı'daki sesi olmak istiyoruz'

07 Ocak 2024, Pazar 14:24
Hollanda'da bir grup anne, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İsrail 92 günde Gazze'de 10 bin çocuk ile 7 bin kadını katletti

 

“Anne Devrimi" adlı yürüyüşe katılan anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.

“Onların isimleri var, onların hayalleri vardı” pankartı ve "Özgür Filistin" ve "İnsanları öldürmeyi durdur" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin’deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.

Grup sözcüsü Deniz Yılmaz, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek olmak için yürüyüş organize ettiklerini söyledi.

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukları görmezden gelen insanlara seslerini duyurmak istediklerini belirten Yılmaz, “Onların (Filistinli anneler) kaybettikleri evlatlarının acısını hissedemesek de duyurmak istiyoruz. Biz bugün burada onların Batı'daki sesi olmak istiyoruz.” dedi.

Yılmaz, konuşmalardan sonra şehir merkezinde yürüyüş yapacaklarını belirterek, “Artık bu çocukların bir sayıdan ibaret olmadığını, sadece insan olduklarını hatırlatmak için böyle bir organizasyon yaptık.” ifadesini kullandı.

Yürüyüşe katılan Rachel Vrijdag da Gazze’de katliam yaşandığını dile getirerek, “Orada insanlar öldürülüyor, orada çocuklar öldürülüyor. Bunun durması gerekiyor. Buna karşı sesimi duyurmak istiyorum. Ben bir anneyim, kadınım ve insanım.” diye konuştu.

İsrail’in hedefinin Gazze’deki herkesi yok etmek olduğunu söyleyen Vrijdag, “Bu bir çatışma değil, soykırım. Nereden geldiğinizin önemli olmadığını düşünüyorum, ben Surinamlıyım ama bu durum herkesi ilgilendirmeli çünkü çocukların bombalanması asla kabul edilemez.” dedi.

AA

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