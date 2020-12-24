Hollandalı askerler sivilleri mi öldürdü?

Hollandalı askerlerin, “2007’de Afganistan’ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları sürede ağır silâhlarla muhtemelen sivilleri öldürdüğü” ileri sürüldü.

Trouw Gazetesi’ndeki haberde, Uruzgan’da görev yapmış emekli asker Servie Hölzken’in, sivillerin yaşadığı bölgedeki iki eve nasıl ateş açtığı ve muhtemelen sivillerin öldüğü iddialarına yer verildi. Haberde, hedef alınan Taliban militanlarının olduğunu düşündükleri evlerden insanların koşmaya başladığını aktaran Hölzken, sadece telsizden edinilen bilgiye göre hareket edilerek verilen komut üzerine ateş açıldığını savundu. Hölzken, olay sırasında karşı taraftan silâh sesi gelmediğini ileri sürdü. Haberde, orada bulunan başka bir emekli askerin de olayı doğruladığı belirtildi. Söz konusu haberde, Hollanda Savunma Bakanlığı’nın, Hölzken’in yaptığı açıklama nedeniyle şoke oldukları ve “çok ciddî” bir olay olarak gördükleri olayla ilgili bakanlığın savcılıkla ön araştırma başlattığı ve emekli askerle görüşüleceği kaydedildi. AA

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