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Hong Kong'da protestolar devam ediyor

01 Temmuz 2019, Pazartesi 12:30
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bölgenin Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinde protestolarına devam etti.

Parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocular, Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapılacağı alana doğru yürüyüşe geçti.

Barikatlarla kapatılan tören alanına girmeye çalışan göstericilere polis göz yaşartıcı spreyle müdahale ederken, göstericiler polise yumurta ve portakal fırlattı.

Tören kongre merkezine alındı

Buna karşın Hong Konglu siyasetçi ve yöneticiler, Çin Devleti temsilcileri ve özel konukların katıldığı ve yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tören, tören alanı yerine kongre merkezine alındı.

Hükümet, bu kararın protestolar değil hava durumu nedeniyle verildiğini ileri sürdü.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, törende yaptığı konuşmada, uzun süredir devam eden gösterilerin kendisine gençleri ve vatandaşları dinlemesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti. 

Hükümetin aslında iyi niyete sahip olduğunu belirten Lam, "Bu durumdan ders çıkaracağım ve şunu temin ederim ki hükümetin gelecekteki çalışmaları halkla daha yakın olacak, onların beklentilerine, düşüncelerine ve amaçlarına daha duyarlı olacak." diye konuştu.

Öte yandan, tören salonunda Lam'ı protesto eden ve onun istifasını isteyen Meclis Üyesi Helena Wong, polis tarafından dışarı çıkarıldı.

Protestocular, hükümetin yasa tasarısını iptal etmesi, göstericilerle polis arasında gerçekleşen çatışmaları isyan olarak tanımlamaktan vazgeçmesi, göstericilere güç kullanan polisleri cezalandırması ve protestoculara yönelik tüm suçlamaları düşürmesi taleplerinin yerine getirilmesi için gösterilerine bugün de parlamento binası önünde devam edeceklerini belirtti.

Göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktı

Sabah saatlerinde yıl dönümü kutlamalarının merkezi Hong Kong Toplantı Sergi Salonu'na yürümek isteyen protestocularla polis arasında arbede yaşandı. 

Admiralty ve Wan Chai bölgeleri arasında ilerleyen gruba, 200 kadar polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Bu arada Yasama Meclisi önünde oturma eylemini sürdüren protestocular, binanın giriş bölümünün camlarını kırdı.

Şiddet olayları, geleneksel yıl dönümü yürüyüşünün gecikmeli başlamasına ve rotasının değişmesine sebep oldu.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

AA

Etiketler: çin, hong kong
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