HRW: İsrail, Gazze halkına karşı savaş suçu işliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Perşembe günü yayınladığı bir raporda, İsrailli yetkililerin Gazze’deki Filistin halkının “savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edecek ölçüde” zorla yerlerinden edilmesine neden olduğunu belirtti.

Rapor, yardım gruplarının ve uluslararası kuruluşların kuşatma altında bulunan bölgedeki kötü insani durumla ilgili son uyarılarından biri oldu.

Raporda, “İnsan Hakları İzleme Örgütü, zorla yerinden edilmenin yaygın olduğunu ve kanıtların bunun sistematik ve bir devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiğini tespit etti. Bu tür eylemler aynı zamanda insanlığa karşı suç teşkil etmektedir” denildi.

VOA Türkçe’nin haberine göre İnsan Hakları İzleme Örgütü, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin “muhtemelen tampon bölgelerde ve güvenlik koridorlarında kalıcı olmasının planlandığını” ve bunun “etnik temizlik” anlamına geleceğini belirtti.

Haber Merkezi