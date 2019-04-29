"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar

29 Nisan 2019, Pazartesi
Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ, “Türkiye’nin demokratikleşmesi ve hukuk devleti Ülkesi olması yolunda ilerleme kaydedilirse AB ile ilişikilerde bir yumuşama olabilir” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun Mayıs 2019’da yapılacak seçimleri için Alman Sosyal Demokrat Parti’den üçüncü kez aday gösterilen İsmail Ertuğ Türkiye’ye ilişin mesajlar verdi. 23- 26 Mayıs’ta yapılacak AP seçimleri öncesi Artı Gerçek’e konuşan Ertuğ Türkiye’ye ilişkin de mesajlar verdi. Ertuğ “Türkiye’de 31 Mart seçimleri demokrasinin hâlâ hayatta olduğunu gösterdi. 31 Mart aynı zamanda Avrupa Parlamentosu içindeki ilericiler olarak da bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’de demokratik adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgulayan Ertuğ şöyle konuştu; “Türkiye’de otoriter rejimden, parlamenter sisteme yönelme olursa AB ile ilişkiler yeniden düzelebilir. Şu an Türkiye’de ciddî anlamda bir ekonomik kriz var. Üretim durmuş durumda. Bütün bunlar yanlış siyasetten de kaynaklanıyor. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve hukuk devleti ilkesi olması yolunda ilerleme kaydedilirse AB ile ilişkilerde bir yumuşama olabilir.”

Gümrük Birliği için Türkiye adım atmalı 

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi konusunda AB’den beklentileri olduğunu da hatırlatan Ertuğ, “Otokrat bir sistemin yerleştiği bir toplumda Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesinden söz edilemez. Türkiye’nin her yönden ciddî adımlar atması gerekiyor” diye konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışan Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Manfred Weber’in ‘Türkiye  hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmayacak’ yönündeki açıklamasını da eleştiren Ertuğ, seçimlerden önce Sayın Weber’in sağ seçmenden oy alabilmek için bu yönde bir açıklama yaptığını söyledi.

Savaşlar bitmeli, silâh satışları durmalı

Suriye konusunda AB’nin yürüttüğü politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz yönündeki soruyu da Ertuğ şöyle cevapladı; “Suriye politikası konusunda elbette AB tarafından yürütülen politikalar yeterli değil. Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması sonrasında mülteci akını Avrupa’ya durdu. Ancak AB içindeki sağ kanatın mülteci politikası son derece sert ve insanlık dışı. Örneğin Libya’da mülteciler insanlık dışı koşullarda tutuluyor. Bütün bunlar mülteci akınını durdurmak bir yana, insanlık dışı uygulamalar. Mültecileri kurtarmak için oluşan sivil toplum örgütleri eğer insanların hayatını kurtarmak için bir ceza alıyorsa toplumda ciddî sorunlar var demektir. Savaşların bitmesi ve bütün silâh satışlarının durdurulması gerekiyor. Savaşlar bittiği takdirde mültecilerin kendi ülkelerine geri döneceklerini tahmin ediyorum. Çünkü mülteciler Avrupa’da emniyette olabilirler ancak mutsuzlar. Kaldıkları  ortamlar çok kötü. Umarım onlara güzel bir dünya bırakabiliriz. Mültecilerin barış içinde yaşamaları ve onlara güzel bir dünya, gelecek  bırakmak hepimizin sorumluluğu ve özlemi olmalı.”

Etiketler: Türkiye, AB, demokrasi, hukuk
Okunma Sayısı: 453
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP: Toplumu terörize etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar

    3 Büyük şehirde ekmeğe zam

    Esenyurt Belediye Başkanı: Evlerde oturulmasında bir sorun yok

    İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

    'Artık ülke gündemine dönün'

    Çorlu’lu aileler soruyor: Sadece dört kişi mi sorumlu?

    Kahvaltı, ölüm riskini azaltır

    Dil konusunda hassas olunmalı

    Kur’ân-ı Kerîm’e gönülden teslim olmalı

    Döviz mevduatı 20 milyar dolar arttı

    Beşiktaş - Ankaragücü maçında çocuklar için sessiz çığlık

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'e tepki

    Zarif: Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebiliriz

    TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

    Sri Lanka'daki çatışmalarda 6'sı çocuk 15 kişi öldü

    "Ben kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim''

    Endonezya'da sel ve toprak kayması: 12 ölü

    Küçükbaş hayvancılık için Antalya'da toplanılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    O zaman öyleydi, şimdi böyle mi yani?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Alan da pişman, almayan da…
    Mehmet KARA

    Sakin olun!
    Genel

    CHP: Toplumu terörize etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazede birleş(me)mek
    Risale-i Nur'dan

    “Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin”
    Cevher İLHAN

    Endişede dünyada dördüncü ülke!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler her zaman diridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.