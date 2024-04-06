Hukukçular: Soykırımın suç ortağı olmayın

İngiltere’de aralarında üç eski Yüksek Mahkeme yargıcının da bulunduğu 600’den fazla hukukçu, hükümete İsrail’e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, hukukçular, Başbakan Rishi Sunak’a yazdıkları 17 sayfalık mektupta, İsrail’e askeri yardım ve malzeme sağlanmasının, “uluslararası insani hukukun ciddi bir şekilde ihlaline yol açabileceği ve İngiltere’yi soykırımın suç ortağı haline getirebileceği uyarısı yapıldı. Muhafazakar milletvekili Paul Bristow, İngiliz yapımı silahların Gazze’deki masum sivilleri öldürecek eylemlerde kullanılabileceği fikrinin “mide bulandırdığını” söyledi ve İngiliz yardım çalışanlarının ölümlerinin hükümet için “kesinlikle bir kırmızı çizgi olması gerektiğini” söyledi. Daha önce de İngiliz 134 milletvekili ve Lord, 27 Mart’ta İsrail’e silah satışının durdurulmasını talep eden mektubu İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’a göndermişti. Haber Merkezi

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