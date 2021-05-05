Hükümeti kuramadı

İsraİl’de dördüncü kez hükümet kurulamadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız oldu. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in Netanyahu’ya koalisyon hükümetini kurmak için verdiği 28 günlük yasal süre, gece yarısında sona erdi. Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Rivlin’e iade etti. Rivlin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Netanyahu’nun, koalisyon hükümeti kuramadığı konusunda kendisini gece yarısından önce bilgilendirdiğini belirtti. AA

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