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19 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hükümette olduğu eyalet meclislerini feshedecek

18 Aralık 2022, Pazar 19:00
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, iktidarda olduğu Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinin 23 Aralık'ta feshedileceğini duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Han, Pencap Eyaleti Başbakanı Pervez İlahi ve Hayber Pahtunhva Eyaleti Başbakanı Mahmud Han'ı yanına alarak Lahor'daki evinden görüntülü açıklamalarda bulundu.

Han, 23 Aralık'ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meclislerin feshedileceğini açıklayarak, 90 gün içerisinde bu eyaletlerde yeni seçime gidileceğini vurguladı.

Meclislerin feshinin ardından iki eyalette yapılacak seçimlerle ülkenin yüzde 66’sının sandığa gideceğini belirten Han, bu eyaletlerde yapılacak seçimlerin genel seçimler için belirleyici bir rolü olacağına işaret etti.

Han, hükümetin ülkedeki genel seçimleri zamanında yapmayacağını ve erteleyeceğini savundu.

Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan eski ordu komutanı General Kamar Cavid Bacva'nın sorumlu olduğunu ifade eden Han, "Ona karşı konuşmak istemiyorum çünkü o ordunun başındaydı." dedi.

İmran Han'ın 23 Aralık'ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerini feshetmesi halinde yasalara göre bu iki eyalette 90 gün içerisinde yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

İki eyaletin nüfusu 150 milyonun üzerinde

İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde iktidarda bulunuyor. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 verilerine göre nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap'ın nüfusu ise 110 milyonun üzerinde.

Dünya Bankası verilerine göre Pakistan'ın nüfusu 225 milyon civarında.

İmran Han'ın meclisleri feshetmesinin ardından nüfusu 150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler, ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi anlamını taşıyor.

Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak seçimlerde İmran Han'ın sandalye sayısını artıracağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını belirtiyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Han'ın saldırıya uğramasının ardından İslamabad'a doğru yürüyüşe ara verilmiş ve daha sonra yürüyüş 10 Kasım'da Vezirabad'dan yeniden başlamıştı.

AA

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