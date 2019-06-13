Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Shanahan'la telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde, gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar." AA

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