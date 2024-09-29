Husiler: İsrail’in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı. Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından" gerçekleştiğini belirtti. Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu. AA

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