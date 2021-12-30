Husilerden, BM’ye çağrı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ülkede devam eden savaşı sonlandıracak bir karar alması çağrısında bulundu.

Husilere ait haber ajansı SABA’ya göre, Husilere bağlı yönetimin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, BMGK’ya mektup gönderdi. Şeref, mektubunda, BMGK’dan herkesi bağlayıcı yeni bir karar alarak, savaşın sona ermesi ve kapsamlı kuşatmanın kaldırılması suretiyle Yemen’de barışa yönelik net bir tutum sergilemesini istedi. Suudi Arabistan’ı Yemen’e karşı saldırı başlatmak ve kapsamlı kuşatma uygulamakla suçlayan Şeref, ayrıca BMGK’yı, Riyad yönetiminden ve silah tedarikçilerinden hesap sormaya çağırdı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 28 Aralık’ta yaptığı yazılı açıklamada, Yemen’de uluslar arası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ihlâllerin derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtmişti. AA

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