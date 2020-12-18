Hz. Mevlânâ’ya duâ

Mevlana’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gülbank okundu.

Konya’da, bu yıl “İhsan Vakti” temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlânâ’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin son gününde, Hazreti Mevlana’nın sandukası başında gülbank duası edildi. Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da Hazreti Mevlânâ’nın 747. vuslat yıl dönümü dolayısıyla “Şeb-i Arus” sergisi açıldı. Preporod Sanat Galerisi tarafından düzenlenen sergide, 17 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 25 eser yer aldı. Preporod Sanat Galerisi Müdürü Mirsada Baljic, serginin açılışında yaptığı konuşmada önceki yıllarda düzenlenen sergilerde 100’ün üzerinde sanatçının eserlerine yer verildiğini, sanatçıların enerjilerini ve düşüncelerini eserlerine yansıttıklarını söyledi. AA

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