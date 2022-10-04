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4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

'Ian Kasırgası'nın maliyeti 100 milyar doların üzerinde'

04 Ekim 2022, Salı 13:56
ABD'nin özellikle Florida eyaletinde büyük yıkıma neden olan Ian Kasırgası'nın ekonomik maliyetinin 100 milyar doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Florida'da etkisini azaltarak Güney Carolina ve Goergia eyaletlerine yönelen Ian Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kasırganın ekonomik maliyetine ilişkin tahminler de paylaşılmaya başlandı.

Risk modelleme firması Karen Clark & Co'nun verilerine göre, Ian Kasırgası'ndan kaynaklanan özel sigortalı hasarın 200 milyon doları Karayipler'de olmak üzere 63 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Sigortasız mülkler, altyapı hasarları, temizleme ve kurtarma maliyetleriyle birlikte Ian kasırgası'nın neden olduğu toplam ekonomik zararın 100 milyar doları aşması bekleniyor.

Veri analiz firması CoreLogic'in verilerine göre Ian Kasırgası'nın sadece Florida'da sebep olduğu kaybın 28 milyar dolar ile 47 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Risk modelleme firması Verisk'in verilerine göre ise kasırganın Florida ve Güney Carolina'da neden olduğu sigortalı hasarın 42 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

Sigorta sektörünü vuran ikinci en maliyetli kasırga

Ian Kasırgası'nın neden olduğu hasarın Florida tarihindeki en büyük kasırga kaynaklı kayıp olacağı belirtilirken, Ian'ın ABD tarihinde sigorta sektörünü vuran ikinci en maliyetli kasırga olacağı öngörülüyor.

Sigorta Bilgi Enstitüsü verilerine göre, 2005'te meydana gelen Katrina Kasırgası, ABD'deki en maliyetli 10 kasırga arasında ilk sırada yer alıyor. Katrina Kasırgası'nın neden olduğu sigortalı hasarın 65 milyar dolar olduğu kaydediliyor. Söz konusu maliyetin enflasyona göre ayarlanmış 2021 yılı dolarıyla 89 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

ABD'deki en maliyetli kasırgalar sıralamasında Katrina'yı, 2021'de meydana gelen Ida Kasırgası (36 milyar dolar), 2012'deki Sandy Kasırgası (30 milyar dolar) ve 2017'deki Harvey Kasırgası (30 milyon dolar) takip ediyor.

Ev ve iş yerlerini tahrip etti

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada ölenlerin sayısı ise 94'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da öldüğü bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

AA

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