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25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İbrahim Camisi'nde sabah ezanı 8 gündür İsrail tarafından engelleniyor

25 Eylül 2024, Çarşamba 12:33
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahim Camisi'nde 8 gün art arda sabah ezanının okunmasını engelledi.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin 8 gün boyunca sabah ezanının İbrahim Camisi minarelerinden yükselmesine engel olmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bunun "İslam'ın simgelerinin gelecekte camide tamamen engellenmesini hedefleyen tehlikeli bir gelişme" olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in gerilimi tırmandırma tehlikesine ve İbrahim Camisi'nin kutsallığını ihlal etmesine karşı uyarı yapıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in Yahudileştirme girişimlerini incelemek isteyen yabancı heyetlerin de içeri girmesinin İsrailli yetkililer tarafından engellendiğine dikkat çekildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece, İsrail askerlerinin koruması altında yüksek müzik eşliğinde İbrahim Camisi'nde dini ritüeller yaptığı, caminin kutsallığına yönelik ihlallerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ihlaller sistematik şekilde gerçekleşmekte ve İbrahim Camisi üzerindeki kontrolü sıkılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu da uluslararası toplumun bu ihlalleri sona erdirmek için gerekeni yapmasını ve Filistin halkının egemenliğini onaylamasını gerektiriyor."

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

AA

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