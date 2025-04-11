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İç savaşla boğuşan Sudan'da her 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor

11 Nisan 2025, Cuma 15:07
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, çatışmaların yaşandığı Sudan'da her 3 kişiden 2'sinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ: Sudan'daki iç savaş benzeri görülmemiş insani krize sebep oldu

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 3. yılına girdiğini belirten Laerke, Sudanlıların endüstriyel boyutta bir insani kriz içinde sıkıştığını ifade etti.

Laerke, "Sudan'da 30 milyon kişi, yani 3 kişiden 2'si insani yardıma ihtiyaç duyuyor." dedi.

Siviller ve yardım görevlilerinin öldürüldüğünün altını çizen Laerke, "Ülkede sağlık sistemi paramparça. Birçok yerde kıtlık baş gösterdi. Tüm bölge milyonlarca mültecinin akınıyla mücadele ediyor. 12 milyondan fazla insan yerinden edildi ve 25 milyon kişi aşırı açlık yaşıyor. Nüfusun yüzde 40'ı acil sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor." dedi.

Laerke, Sudan'daki eyaletlerin birçoğunda kolera, dang humması, kızamık, difteri ve sıtma salgınlarının olduğunu belirterek, bu ihtiyaçlara cevap vermek isteyen en az 84 yardım görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.

Sudan'da yaşananlar karşısında uluslararası desteğin büyük ölçüde artırılması gerektiğinin altını çizen Laerke, ancak bağışçıların dünya genelinde yardım fonlarına verdikleri desteği azalttığını belirtti.

Laerke, "Sudan'da sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal edenler adalete teslim edilmelidir. Çatışma tarafları, ihtiyaç sahibi tüm insanlara güvenli ve öngörülebilir erişim sağlamalı. BM üyesi ülkeler, taraflara düşmanlıkların derhal sona ermesi ve kalıcı bir barış için çalışmaları konusunda gerçek baskı uygulamalı." diye konuştu.

Uluslararası topluma "harekete geçme" çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Volker Türk'ün Sudan'a yönelik açıklamasını paylaştı.

Türk, açıklamasında Sudan'da savaşan tarafların, küresel eylemsizlikle birlikte insan haklarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini kaydederek, bunun siviller için çok kötü sonuçları olduğunu kaydetti.

Geçen yıl yoğunlaşan çatışmaların çok sayıda Sudanlının hayatını etkilendiğini belirten Türk, "Bu acımasız ve anlamsız çatışma, taraflara silahlarını bırakmaları ve uluslararası toplumun harekete geçmesi için bir uyarı niteliğinde olmalı. Sudan bu yıkıcı yolda kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, devam eden çatışmanın yalnızca bir güç mücadelesi olmadığını kaydederek, çatışmanın, altın ve tarımsal emtia gibi önemli sektörlerdeki ulusal ve uluslararası aktörlerin ekonomi ile ticari çıkarlarından önemli ölçüde etkilendiğine de değindi.

AA

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