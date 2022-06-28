İçler acısı bir durum

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Sivil hedeflere yönelik saldırıyı, “Tamamen içler acısı bir durum” diye değerlendirdi.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’taki günlük basın toplantısında “Bir alışveriş merkezi vurulan herhangi bir saldırıda, can kaybı sayısı ne olursa olsun, tamamen içler acısı bir durum” dedi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Sözcü Dujarric, alışveriş merkezleri gibi sivillerin bulunduğu her türlü sivil altyapının asla hedef alınmaması gerektiğini belirterek “Hafta sonu ve bugün yine sivillerin öldürüldüğü veya yaralandığı, yeni bir hava saldırısı ve bombardıman dalgasının oldukça rahatsızlık veren haberlerini aldık. Bu saldırı dalgasında evlerin, sağlık tesislerinin ve diğer sivil altyapının hasar gördüğü bildirildi” dedi.

Haber Merkezi