İddianamede Trump suçlandı

TRUMP’IN GELECEK HAFTA SENATODA BAŞLAMASI BEKLENEN AZİL YARGILAMASI ÖNCESİNDE DEMOKRATLARIN HAZIRLADIĞI İDDİANAME KAMUOYUNA AÇIKLANDI.

EskİABD Başkanı Donald Trump, Senatodaki yargılaması öncesinde Demokratlar tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Ocak’taki Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlandı. Trump’ın gelecek hafta Senatoda başlaması beklenen azil yargılaması öncesinde Demokratların hazırladığı iddianame kamuoyuna açıklandı. Amerikan medyasına yansıyan iddianameye göre, Trump, kanlı Kongre baskınında kalabalığı “isyana teşvik” ve daha sonra yaşanan şiddetin de “doğrudan sorumlusu” olmakla suçlandı. Senatodaki azil yargılamasında Trump’a karşı iddia makamı görevi görecek Demokrat vekillerin hazırladığı iddianamede, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Trump’ın suçlu bulunması ve görevinden azledilmesi gerektiği savunuldu. İddianamede, “Başkan Trump’ın icraatının kabul edilemez olduğu en açık ve net şekilde deklare edilmelidir. Onun eylemleri anayasal sistemi ve savunduğumuz temel özgürlükleri tehdit etmiştir.” ifadelerine yer verildi. AA

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