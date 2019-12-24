"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

İdlib'de 10 bin sivil daha yerinden edildi

24 Aralık 2019, Salı 14:24
Esed rejimi, Rusya ve İran'ın saldırıları nedeniyle son iki günde 10 bin sivil daha Türkiye sınırındaki bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'deki 35 yerleşim Esed rejimi tarafından ele geçirdi

İdlib mutabakatı ne oldu?

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırıları sonucu son iki günde 10 bin sivil daha yerinden edildi. Kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 10 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. 

Böylece kasım ayı başından bu yana en az 215 bin sivil yerinden edilmiş oldu.

Rejim ve Rusya, hastane, okul, cami, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezleri ve evleri de vurarak, sivillerin dönüşünü engellemeye çalışıyor. 

İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaç malzemelerine acil ihtiyaç duyuyor.

Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP'li İl Başkanı'na saldırı

    Benin'de ayine gidenleri taşıyan tekne battı: 100 ölü

    Filistin'den Pompeo'ya 'antisemitizm' suçlaması

    Rusya: Türkiye ile Libya konusunda anlaştk

    Libya'da Hafter güçlerinden bombalı saldırı: 4 ölü

    Etiyopya'da 4 cami ateşe verildi, halk sokağa döküldü

    Fransa'da demiryolu şirketi grev sebebiyle büyük zarara uğradı

    Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında göçük meydana geldi

    İbrahim Kalın gündeme dair açıklamalarda bulundu

    'Çin ile ticaret anlaşması tamam'

    Esenler Otogarı ihaleye çıkıyor

    Suriye'de füze saldırı: 8 ölü

    AYM’den Kanal İstanbul için karar

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    Yunan nakliye şirketi: Nijerya'da kaçırılan biri Türk 19 kişilik mürettebat kurtarıldı

    "İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagog yapmak istiyor"

    İdlib'de 10 bin sivil daha yerinden edildi

    Trabzon'da son durum?

    "31 Aralık 2019'dan sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek"

    Kanal İstanbul ile ilgili kritik 15 gün

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenlik soruşturmasında dayatma geri tepti
    Ahmet BATTAL

    Talimatlı savcılar listesi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Merhum Muhammed Said’den kalanlar
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya duruşunu hiç bozmadı
    Faruk ÇAKIR

    Adalet kâğıt üstünde
    Genel

    Temsilcimiz Haydar Açıkbaş vefat etti
    Genel

    Rant var vazgeçmezler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir derin kumpas: Kubilay Cinayeti (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten indirilen nimetler
    Kübra ÖRNEK

    Dedemiz Mehmet Âkif

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.