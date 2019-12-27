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İdlib'de 11 günde 86 sivil öldü

27 Aralık 2019, Cuma 15:53
Esed rejimi ve Rusya, 15-25 Aralık tarihlerinde saldırılardan kaçan sivillerin güzergahlarını 9, sığınmacı kamplarını ise 3 kez bombaladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e 15-25 Aralık tarihlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda 86 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR'nin raporunda, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere 15-25 Aralık tarihlerinde yoğunlaştırdığı saldırılar sonucu 21'i çocuk, 18'i kadın toplam 86 sivilin öldüğü bildirildi.

Bunlardan 10'u çocuk, 11'i kadın toplam 42 sivil Esed rejiminin bombardımanları sonucu öldü.

Rusya'nın hava saldırılarında ise 11 çocuk, 7'si kadın olmak üzere toplam 44 sivil can verdi.

Rejim ve Rusya'nın bombardımanlarında okullar 9, sağlık merkezleri 2, pazar yerleri ise 6 defa hedef alındı.

Söz konusu 11 günlük sürede, Rusya ve rejim güçleri, saldırılardan kaçan sivillerin kullandıkları güzergahları 9, sığınmacı kamplarını ise 3 kez bombaladı.

Rejime ait helikopterler de sivil yerleşimlere en az 248 varil bombası saldırısı düzenlendi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

İdlib'e hava saldırıları önceki gün durdu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 217 bini buldu.

AA

Etiketler: idlib
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