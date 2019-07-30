"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

İdlib'de 17 köy yıkıldı

30 Temmuz 2019, Salı 20:00
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de rejimin ve Rusya'nın gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalamasının ''kıyıma'' neden oldunu belirterek, ''Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden saldırılara dikkati çekerek, hava saldırıları düzenleyen rejim ve destekçisi Rusya ile saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiriler yöneltti.

Lowcock, BM'nin defalarca yaptığı uyarılara rağmen sivillere, okul ve hastanelere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadesini kullandı.

Çatışmaların neden olduğu hasarı uydu görüntülerinin de ortaya koyduğunu kaydeden Lowcock, "Neredeyse tüm binalar üç ayda yıkıldı. Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: İdlib, köy
Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de 17 köy yıkıldı

    Gazze'de yılın ilk yarısında 54 Filistinli şehit oldu

    Ukrayna, Kırım için uluslararası platform kurulmasını önerdi

    Çiftçiler icralık

    Irak krizi iflâs ettiriyor

    ‘Kefen parası’ yola mı saçıldı?

    1071 imzada fire

    4 yaşındaki Filistinli çocuğun ifadeye çağrıldığı iddiası gündem oldu

    Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 5 Ağustos'a kadar alınacak

    Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı idama mahkûm edildi

    Memurların pazarlık süreci Perşembe günü başlıyor

    'Anne sütünün yeri doldurulamaz'

    Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

    Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında karar

    Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın

    "Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz"

    Marmara'ya sağanak uyarısı

    Japonya'da sıcaklık alarmı: 11 kişi öldü, 5 bin kişiyi güneş çarptı!

    Irak, Türkiye'ye demir yoluyla da bağlanabilir

    Pakistan'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 17 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM ve Başkanı niye hedefte?
    Süleyman KÖSMENE

    İstihare kehanet değildir
    Ahmet BATTAL

    İki ateş arasında kalanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kelime-i Tevhidi tekrar ile zikretmek
    Genel

    Vizesiz AB bir kez daha
    Faruk ÇAKIR

    Din eğitimi ve aile
    Cevher İLHAN

    “Suriyeli sığınmacılar” meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sabit faturaların dayanılmaz yükü...
    Genel

    Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı davasında karar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.