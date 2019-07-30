İdlib'de 17 köy yıkıldı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de rejimin ve Rusya'nın gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalamasının ''kıyıma'' neden oldunu belirterek, ''Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni, Suriye'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde devam eden saldırılara dikkati çekerek, hava saldırıları düzenleyen rejim ve destekçisi Rusya ile saldırılar karşısında sessiz kalan BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiriler yöneltti.

Lowcock, BM'nin defalarca yaptığı uyarılara rağmen sivillere, okul ve hastanelere yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, "Suriye hükümeti ve Rusya'nın sözde gerginliği azaltma bölgesi İdlib'i 90 günden uzun süredir bombalaması kıyıma neden oldu." ifadesini kullandı.

Çatışmaların neden olduğu hasarı uydu görüntülerinin de ortaya koyduğunu kaydeden Lowcock, "Neredeyse tüm binalar üç ayda yıkıldı. Uydu görüntüleri 17 köyün tamamen yıkıldığını ve boşaldığını gösteriyor." diye konuştu.