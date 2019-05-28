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29 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İdlib'de 24 sivil daha öldü, onlarca sivil yaralandı!

28 Mayıs 2019, Salı 23:11
Suriye'de Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 24 sivil öldü, saldırıda onlarca sivil de yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Kefrenbil ilçesi ile İhsem beldesi El Habit, Marrtemanter, Sufuhen, Krisaa, İhsem, Rekaya ve Şeyh Mustafa köyleri, Halep'in batı kırsalında Kefer Halep ile El Etarib ilçesi ve El Bavvabiyye köyü, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine akşam saatlerinde hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçaklarının hava saldırılarında İdlib'in Ariha ilçesi, İhsem, Maretemater, Sfuhen ve Han Es Sübül köylerinde 8 sivil, Halep El Etarib ilçesi ile Kefer Halep ve El Bevvabiyye köyünde 12 sivil olmak üzere sivil daha öldü, onlarca sivil yaralandı.

Sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında 4 sivil öldü.

Böylece gün içerisinde İdlib ve Halep'teki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Hava saldırıları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasında endişe ediliyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda Kefrenbil ilçesi ile Rekaye köyünde iki sağlık merkezi hedef alındı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. 

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 255 sivilin öldüğünü, 650'den fazlasının yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bir ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenliyor.

AA

Etiketler: idlib
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