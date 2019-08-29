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29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İdlib'de 5'i çocuk, 10 sivil daha öldü

29 Ağustos 2019, Perşembe 03:18
Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 5'i çocuk, 10 sivil daha öldü, 23'ten fazla sivil yaralandı.

İdlib âcil çözüm bekliyor

Rejim ve Rusya saldırıyor: İdlib'de ''sivil'' ölümleri devam ediyor

Rejim uçakları, sabah saatlerinden bu yana Tuh, Has, Kefersecne, Nukeyyer, Gadafa, Tel Mennis, Tel Merdih ve Marşurin köyleri ile Kefrenbil, Marratinnuman ve Serakib ilçelerine saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Esed rejiminin savaş uçaklarının gece saatlerinde Marratinnuman ilçesine düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk, 10 sivil öldü, 23'ten fazla sivil yaralandı.

Saldırı yerine intikal eden sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe diliyor.

Gün içinde de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırıları sonucunda, İdlib'in güneyindeki Masaran köyünde 2, Cercenaz beldesinde 1 sivil ölmüştü.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağı saldırısında ise Temaniye beldesinde 1 sivil ölmüştü.

Böylece gün içerisinde rejim ve Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında ölen sivil sayısı 14'e yükseldi.

İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

AA

Etiketler: idlib
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