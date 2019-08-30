İdlib'de halk, rejimi protesto etti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde on binlerce sivil, Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın son aylarda şiddetlenen saldırılarını protesto etti.

İdlib'de on binlerce sivil, kentin güneyinde rejimin ve Rusya'nın yoğun saldırılarını protesto etmek için cuma namazından sonra sokağa döküldü. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyünde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı. Göstericilerden bir kısmı da Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yöneldi ancak sınırdan uzaklaştırıldı. AA

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